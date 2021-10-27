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    Billur Kalkavan'ın annesi hayatını kaybetti

    Ünlü oyuncu Billur Kalkavan, annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 15:27
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    Billur Kalkavan'ın annesi hayatını kaybetti

    58 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan, annesinin vefatıyla sarsıldı. 91 yaşındaki Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.

    "BABAMIN YANINA GİTTİ"

    Acı haberi Instagram hesabından duyuran Billur Kalkavan, "Bana ve kardeşim Rıza’ya can veren güzel annem bu sabah (dün) babamın yanına gitti. Tam 91 sene harika bir hayatı, nice şahane arkadaşı, müthiş anıları oldu.

    "DÜNYANIN EN ŞANSLI KIZIYIM"

    Bana göre dünyanın en iyi annesiydi. Ne mutlu bana ki bu yaşıma kadar seninle beraber olabildim. Senin kızın olduğum için de dünyanın en şanslı kızıyım. Babaya ve tüm dostlara selam söyle güzel annem. Nasıl olsa bir gün buluşacağız." ifadelerini kullandı.

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