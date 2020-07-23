Billur Kalkavan'ın tatil fotoğrafları

Oyuncu Billur Kalkavan, fit vücuduyla genç kızlara meydan okumaya devam ediyor.

Kendine has tarzıyla bilinen Billur Kalkavan, tatil sezonunu açtı. Normalleşmenin ardından Bodrum'a giden oyuncu, paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Son olarak mavi bikinisiyle çektiği selfie'yi paylaşan Kalkavan'a beğeni ve yorum yağdı.

"SICAĞI SEVMEM"

Kalkavan paylaşımına "Bitmek üzere olan tatil. Şöyle bir şey söyleyeyim, 1968’den beri Bodrum'a gelirim böyle hava görmedim. Sıcağı pek sevmem püfür püfür valla" notunu düştü.

"TEK EŞLİLİĞE İNANMAZDIM"

Öte yandan 2009'dan beri Buğra Bahadırlı ile aşk yaşayan Kalkavan, "Bunca şey yaşadım; uzun ilişkileri hep gereksiz ve sıkıcı buldum. Dahası tek eşliliğe hiç inanmadım. Ta ki Buğra'yı tanıyana kadar. 10 yıl nasıl çabuk geçmiş. Daha dün tanışmış gibiyiz" demişti.