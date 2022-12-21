Binnur Kaya'dan Filiz Akın'lı paylaşım

Binnur Kaya, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Filiz Akın'ın da yer aldığı kareyi sosyal medyada hesabından yayınladı.

Yabancı Damat, Avrupa Yakası ve Kırmızı Oda gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu Binnur Kaya sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri.

Başarılı oyuncu, yaptığı paylaşımla takipçilerini adeta nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

"Selam olsun"

50 yaşındaki oyuncu, aralarında Yeşilçam'ın efsane kadın oyuncularında Filiz Akın'ın da yer aldığı bu fotoğrafı yayınladı. Binnur Kaya, paylaşımına "Bu fotoğraf çocukluğumun en değerli hazinelerinden... Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan... Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim. Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri... Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran... Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun..." notunu düştü.

"İyi geldi"

Filiz Akın da Kaya'nın gönderisine "Çok teşekkürler bu güzel paylaşım beni çok duygulandırdı. Hem mutlu etti hem de sevgi mesajı ameliyatlı kulağımın acısına iyi geldi. Daha hızlanır iyileşmem" yorumunda bulundu.