Bir ayda 17 kilo veren Açelya Akkoyun'un zayıflama yöntemi 51 yaşındaki oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, kilo verme yöntemini paylaştı.

ensonhaber.com

Ekmek Teknesi ve Doksanlar dizisiyle ekrana gelen başarılı oyuncu Açelya Akkoyun, fazla kilolarıyla yıllardır savaş vermekteydi.

Konservatuara gireceği yıl 86 kilo olan oyuncu, kilosu nedeniyle seçmelerden geçemediğini açıkladı.

Bu nedenle hırs yapan ve 1 ayda tam 17 kilo veren ünlü isim, nasıl kilo verdiğini anlattı.

Tek öğün

Konservatuar kapısından geri çevrilen Akkoyun, 1 ay boyunca yemeği azaltarak tek öğünle beslendiğini söyledi.

Bol su

Bol bol su içen ve spor yapmayı da aksatmayan güzel oyuncu, bunları kısa süreli yapmadığını ve yıllar içinde alışkanlık haline getirdiğini söyledi.

Ekmek yok

Şimdilerde de düzenli beslenen ve fit kalmaya özen gösteren Akkoyun, hayatından ekmeği çıkardığının altını çizdi.