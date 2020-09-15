Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Biran Damla Yılmaz, dizi setlerindeki koronavirüs önlemlerini anlattı

Dizi setlerindeki koronavirüs önlemlerini anlatan oyuncu Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Biran Damla Yılmaz, dizi setlerinde koronavirüs önlemlerini bakın nasıl açıkladı...

Oyuncu Biran Damla Yılmaz dizi setlerinde alınan önlemler hakkında bilgi verdi

Geçtiğimiz hafta rol arkadaşı Burak Yörük ile yaptığı canlı yayında, yayını kapattığını zannederek değiştirdiği surat ifadesi ile çokça konuşulan Biran Damla Yılmaz, bu hafta da dizi setlerindeki koronavirüs önlemleri ile ilgili verdiği bilgilerle gündeme geldi. Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Biran Damla Yılmaz, koronavirüse karşı dizi setlerinde alınan önlemleri nasıl açıkladı?

İşte, dizi setlerinde koronavirüs için dikkat edilen önlemler...

DİZİ SETLERİNDE KORONAVİRÜSE NE KADAR DİKKAT EDİLİYOR?

Televizyon ekranların yeni yapımlarından birisi olan ‘Baraj’ dizisinde rol alan oyuncu Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz gün Levent’te bulunan bir AVM’de görüntülendi.

Önceki hafta rol arkadaşı Burak Yörük ile sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü konuşmayla gündeme gelen oyuncu Biran Damla Yılmaz, dizi setlerinde alınan önlemlere değindi.

SETLERDE SAĞLIK ÖNLEMLERİNE DİKKAT EDİLİYOR MU?

Pandemi sürecinde çalışmaya devam eden Biran Damla Yılmaz, çalışma ortamı ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Her şey çok güzel ve yolunda geçiyor, sağlık önlemlerine dikkat ediliyor” dedi.

SETLERDE DÜZENLİ TEST YAPILIYOR MU?

Biran Damla Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti: “Kalabalık bir ortamda çalışıyoruz ama set ekibi gerçekten alınabilecek tüm önlemleri alıyorlar.

Çalışanlara düzenli olarak testler uygulanıyor ve olabildiğince sosyal mesafe, maske ve el hijyenine dikkat ediyor herkes. Umarım bu zor günleri el birliği ile en kısa zamanda inşallah atlatacağız.”





BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır.

Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı.

YER ALDIĞI DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl- Cariye

Yasak - Esma

Beyaz Yalan -Nesrin

Kırgın Çiçekler- Eylül

Canevim- Ceylan

Baraj- Nehir