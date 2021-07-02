Biran Damla Yılmaz'ın 25. yaş mutluluğu

25 yaşına giren Biran Damla Yılmaz, sosyal medyada yaş günü paylaşımı yaptı.

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, 25’inci yaşını Instagram’dan kendisine yazdığı notla kutladı.

"YENİ MACERALARA HAZIRIM"

“Sevgili 24 yaşım, az uğraştırmadın beni” diyen oyuncu, “Hem yorucu hem de çok fazla dersler aldığım bir yıl oldu. Büyüdüm be!

Yaşadığım her şey için gerçekten teşekkür ederim. Hayatımdaki en önemli yıllardan biri olacak 24 yaşım. Yeni maceralara ve güzelliklere hazırım!” cümlelerine yer verdi.