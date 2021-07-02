Euro
10.2838
-0.07%
Dolar
8.6747
0.28%
Altın
496.02
0.38%
Borsa
1.373
0%
Bitcoin
288.353
-3.27%
EXEN Coin
30.16
1.37%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Biran Damla Yılmaz'ın 25. yaş mutluluğu

    25 yaşına giren Biran Damla Yılmaz, sosyal medyada yaş günü paylaşımı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 07:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Biran Damla Yılmaz'ın 25. yaş mutluluğu

    Oyuncu Biran Damla Yılmaz, 25’inci yaşını Instagram’dan kendisine yazdığı notla kutladı.

    "YENİ MACERALARA HAZIRIM"

    “Sevgili 24 yaşım, az uğraştırmadın beni” diyen oyuncu, “Hem yorucu hem de çok fazla dersler aldığım bir yıl oldu. Büyüdüm be!

    Yaşadığım her şey için gerçekten teşekkür ederim. Hayatımdaki en önemli yıllardan biri olacak 24 yaşım. Yeni maceralara ve güzelliklere hazırım!” cümlelerine yer verdi.

    Biran Damla Yılmaz ın 25. yaş mutluluğu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir