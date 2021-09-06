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- Biran Damla Yılmaz'ın yeni imajı
Biran Damla Yılmaz'ın yeni imajı
Yasak Elma dizisi yeni sezonunda "Kumru" karakteriyle yer alacak olan Biran Damla Yılmaz, yeni rolü için imajını tazeledi.
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 12:17
- Güncelleme : 06.09.2021 - 12:28
"Baraj" dizisiyle beğeni toplayan Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma'ya transfer oldu.
YASAK ELMA İMAJI
Yasak Elma dizisinde Kumru karakteriyle yer alacak olan Yılmaz, yeni dizisi için imajını tamamen değiştirdi. Güzel oyuncu yeni imajıyla verdiği pozu sosyal medyadan paylaşınca dikkat çekti. Yılmaz, fotoğrafını "Merhaba Kumru" notuyla paylaştı.
ÇOK DEĞİŞTİ
Biran Damla Yılmaz'ın hayranları güzel oyuncuyu tanımakta güçlük çekti.
Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda yalının komşusu Kumru, tüm dengeleri değiştirecek.