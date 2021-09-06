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    Biran Damla Yılmaz'ın yeni imajı

    Yasak Elma dizisi yeni sezonunda "Kumru" karakteriyle yer alacak olan Biran Damla Yılmaz, yeni rolü için imajını tazeledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 12:17
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 12:28
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    Biran Damla Yılmaz'ın yeni imajı

    "Baraj" dizisiyle beğeni toplayan Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma'ya transfer oldu.

    YASAK ELMA İMAJI

    Yasak Elma dizisinde Kumru karakteriyle yer alacak olan Yılmaz, yeni dizisi için imajını tamamen değiştirdi. Güzel oyuncu yeni imajıyla verdiği pozu sosyal medyadan paylaşınca dikkat çekti. Yılmaz, fotoğrafını "Merhaba Kumru" notuyla paylaştı.

    ÇOK DEĞİŞTİ

    Biran Damla Yılmaz'ın hayranları güzel oyuncuyu tanımakta güçlük çekti.

    Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda yalının komşusu Kumru, tüm dengeleri değiştirecek.

    Biran Damla Yılmaz ın yeni imajı #1

    Biran Damla Yılmaz ın yeni imajı #2

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