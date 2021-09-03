Biraz Damla Yılmaz'dan heyecanlandıran paylaşım

Biraz Damla Yılmaz, Baraj dizisi final yaptıktan sonra Yasak Elma ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yasak Elma, beşinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Şafak Pakdemir ve Barış Kılıç gibi ünlü isimlerin veda ettiği Yasak Elma'nın, yeni sezonuna dahil olan isimlerden biri de Biran Damla Yılmaz olmuştu.

"YENİ DAMLA GELİYOR"

24 yaşındaki Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ''Aşırı heyecanlıyım bakalım yeni Damla'yı beğenecek misiniz?'' notuyla kapüşonlu fotoğraflarını paylaştı. Oyuncunun bu paylaşımı, saçında değişiklik yaptığı şeklinde yorumlandı.

Yeni imajını sır gibi saklayan genç oyuncu, Yasak Elma dizisinin hazırlıklarına başladığını ve çok heyecanlı olduğunu belirtti. Güzel oyuncu, son olarak FOX'ta yayınlanan ''Baraj'' dizisinde rol almıştı.