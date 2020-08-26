Bircan Bali, doğumdan hemen sonra bebeğinin ayaklarını paylaştı.

'Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu olan ve hamileliği sebebiyle bu sezon ekranda olmayan Bircan Bali, anne oldu.

SAYGI KAREN DOĞDU

Avukat Murat Gezen ile evli olan Bircan Bali'nin kızı oldu. Bircan Bali kızının adını Saygı Karen koydu.

Sunucu Bircan Bali doğumdan hemen sonra bebeğinin ayaklarını paylaştı.

"VE HAYAT ŞİMDİ BAŞLADI"

Bircan Bali paylaşımına "Ve hayat şimdi başladı... Demek bu ayaklardı bana her tekme attığında burnumu sızlatan sanki yeni doğmuş gibi beni hayata bağlayan... Demek sendin o tarifsiz duygu. Hayatımıza Hoşgeldin SAYGI KAREN GEZEN. Gül kokulu kızım hoşgeldin" notunu düştü.