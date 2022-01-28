Bircan Bali: Ece, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülme anını izledi

Kurşunlandıktan sonra yerlerde sürüklenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Bircan Bali Ece Erken'in yaşadıklarını anlattı.

Bakırköy Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.

Ünlü sunucunun yakın arkadaşı olan Bircan Bali, Ece Erken'in tüm gün yayında olduğunu açıkladı. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Ece Erken'in durumuna dair Bali canlı yayında bilgi verdi. Bircan Bali Ece Erken'in eşinin öldürüldüğü anı izlediğini açıkladı.

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ"

Bali açıklamasında "Şerefsizce bir saldırıyı kimse hak etmez. Ece olduğu yerde görüntüleri izleyince yere çöktü, sadece kocasını yakınlaştırıp sordu. Sadece 'yapayalnız' dedi. İlaçlarla ayakta duruyor çok az kelimelerle çok zor konuşuyor" diyerek ağlamaya başladı.

Bali açıklamalarında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce telefonuna tehdit mesajı geldiğini de söyledi.

SON YAZIŞMALARINI ANLATTI

Bircan Bali konuşmasının devamında "Ece o günü anlattı. Arabaya bindi gidişini izledim. Sonra yazışmışlar 12.13 gece en son yazışmışlar. Geliyorum demiş. Bu kadar... Sonra sessizlik. 15 dakika 7 kere aramış. Sonra sürücü arıyor "Ben vuruldum" diyor. Şafak'ı soruyor. Şafak çok iyi diyor. Hatta sakat kalsa da ben bakarım kocama diye düşünüp hastaneye gitmiş. Erken o anları "Hastaneye tam ben girerken o kadar çok kişi geldi ki. Hastayı kaybettik dediler Ben ne kocamı gördüm ne sesini duydum. En son mesajı bu.' Abar topar Ece'yi çıkarmışlar" dedi.