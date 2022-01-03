Bircan Bali, Gülşah Saraçoğlunu suçladı

Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier'in yasak aşk iddiası sonrası Bali ortalığı karıştıracak bir açıklama yaptı.

Söylemezsen Olmaz programının sunucularından Bircan Bali geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı 'ihanet' paylaşımıyla çok konuşuldu.

"UYUŞTURUCU MÜPTELASI"

Instagram'ın story kısmından bir arkadaşının kocasıyla ünlü bir kadının yasak aşk yaşadığını söylyen Bali, "Uyuşturucu müptelası, düşük, metres" yazmıştı.

"GÜLŞAH'A DEMİŞ"

Bircan Bali, ünlünün ismini vermemişti. Ancak Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu iddiası gündeme bomba gibi düşünce Bircan Bali açıklama yaptı. Bali açıklamasında "Ben kendi sayfamda bahsetmiştim bu yasak aşk skandalından" dedi. Bali'nin bu sözleri Gülşah Saraçoğlu'na söylediği ortaya çıktı.

"BU HABERLERİ GÜLŞAH ÇIKARIYOR"

Canlı yayına bağlayan Deha, "Gökhan Göz ile Gülşah Saraçoğlu’nu ben tanıştırdım" dedi. Bircan Bali ise bu sözden sonra "İhanetin acısıyla kurban gideceksin. Senin hanımın da Gülşah'ın sürekli gelip seni çekmesinden rahatsız. Bu haberlerin bu şekilde çıkmasını sağlayan taraf senin tarafından değil diğer taraftan çıkıyor bu konu" dedi.