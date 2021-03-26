Bircan Bali ile Ömer Gezen boşandı

Bircan Bali, eşi Ömer Gezen'le boşanmaya nasıl gittiklerini anlattı.

2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturan Bircan Bali, 2 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Anlaşmalı olarak boşanan çift, mahkemeye el ele geldi. Bircan Bali, boşanmanın detaylarını sunucusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programının canlı yayınında anlattı.

"BAŞKA ŞEHİRLERDE OLMAMIZ EVLİLİĞİMİZİ BİTİRDİ"

Bircan Bali "2019 yılında severek evlendim ben Ömer ile ve severek yaptık evladımızı. Ona benzeyen, çok güzel bir kız çocuğu. Kızımızla birlikte evliliğimize çok güzel bir şekilde devam ediyorken, maalesef başka şehirlerde olmamız en büyük sorun oldu. Ben sevdiğim kişiyi hep yanı başımda isterim. Böyle bir kusurum var. Onun da işlerinin lokomotifi orada ilerlediği için hep gitmek zorundaydı. Biz bir türlü başka şehirlerde olmaya adapte olamadık. Belki bu konuda ben bir tık anlayışsız davrandım, belki de o biraz mücadelesiz davrandı.

"NAFAKA VE TAZMİNAT İSTENMEDİ"

En nihayetinde oturup diz dize verdiğimiz bir karardı. Anlaşmalı bir şekilde boşandık. 24 Mart saat 10.30 itibarıyla... sonrasında Saygı'yla alakalı bir protokol hazırladık. Saygı'nın velayeti bende kaldı. Babasının onu görmekle ilgili sınırsız hakkı vardır. Hiçbir nafaka, tazminat asla istenmemiştir. İlişkimizde herhangi bir şiddet de dahil, herhangi bir aldatma, herhangi kötü bir söz ve akılda kalacak kötü bir hatıra olmadan tertemiz bir şekilde bitmiştir. Ailelerimize sormadan yaptığımız evliliğimizi, yine ailelerimize sormadan bitiriyorum." dedi.

"BİRLİKTE KAHVE İÇTİK"

Adliyeye el ele gittiklerini söyleyen Bircan Bali "Sabah 04.00 gibi Ömer, kızımla benim yaşadığımız eve geldi. Birlikte kahve içtik. Kızımızı öptük, onunla vedalaştık. Birlikte el ele ve tek arabayla Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı bir şekilde boşandık." dedi.