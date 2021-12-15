Bircan Bali'den Mehmet Dinçerler'e Reza göndermesi

Ünlü sunucu Bircan Bali ile Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti arasında tansiyon yükseliyor!

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, Hadise ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler’i eleştirmeye devam ediyor.

Önceki gün sunucusu olduğu programda Mehme Dinçerler’in siyah noktaları hakkında paylaşım yapan Bali, bu sefer kendisine imalı yanıt veren Dinçerler’e Reza Zarrab göndermeli bir yanıt verdi.

"APTALLA TARTIŞMA"

Mark Twain'in sözünü paylaşan Dinçerler, "Asla bir aptalla tartışmayın. Sizi kendi seviyesine çeker ve sonra tecrübesiyle sizi yener." dedi.

REZA GÖNDERMESİ

Bircan Bali, Mehmet Dinçerler'in kendisini hedef alması sonrası yeni bir paylaşım yaptı.

Bali, "Asla bir aptalla tartışmayın ama arkadaşının kocasıyla olanla sevgili olun! Bi git!" diyerek şok etti.

Bircan Bali, Hadise ile Ebru Gündeş'in arasının Reza Zarrab yüzünden bozulduğunu iddia ederek üstü kapalı bir şekilde gönderme yaptı.