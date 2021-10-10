Birce Akalay hastanelik oldu

Birce Akalay hastanelik oldu

Birce Akalay'ın özel bir hastaneye kaldırıldığı ve taş düşürdüğü öğrenildi. Operasyon geçiren Akalay iki gün sonra taburcu olurken, hastaneye koronavirüs nedeniyle ziyaretçi kabul edilmedi.

FOX ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisine dahil olan Birce Akalay, uzun süre sonra ekranlara döndü.

Geçtiğimiz sezonun iddialı dizilerinden olan Son Yaz'a katılan Akalay'ın macerası kısa sürdü.

Dizi reyting sonuçlarının kötü gelmesinin ardından final kararı verdi.

Başrollerinde Ali tay, Hafsanur Sancaktutan ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı dizi ekran macerasını sonlandırmaya hazırlanırken, Akalay ise şu sıralar sağlık sorunları ile uğraşıyor.

Oyuncunun iki gün boyunca özel bir hastanede kaldığı öğrenildi.

BÖBREK TAŞI DÜŞÜRDÜ

Snob Magazin'in özel haberine göre; Birce Akalay, iki gün Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede yattı.

Böbrek taşı düşüren oyuncu, küçük bir operasyon geçirdi. Hafif ağrıyla atlatan Akalay, iki gün sonra taburcu oldu.

Daha öncede böbreklerinden dolayı oyuncu, sık sık hastaneye gidiyordu. Koronavirüs nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği için Akalay, tek başına tedavi gördü.