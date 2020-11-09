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- Birce Akalay ile Fasih Saylan ayrıldı
Birce Akalay ile Fasih Saylan ayrıldı
"Babil" dizisinin güzel oyuncusu Birce Akalay’ın, aşktan yana yüzü gülmüyor.
- Haber Merkezi
- 09.11.2020 - 11:34
- Güncelleme : 09.11.2020 - 11:42
Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Birce Akalay'ın son ilişkisinden de kötü haber geldi.
Güzel oyuncunun, dokuz aydır birlikte olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde dans kulübünde yer alan Fasih Saylan’dan ayrıldığı ortaya çıktı.
İkilinin, anlaşamadıkları için ilişkilerini noktaladıkları öğrenildi.
"EVLENMEK İSTEMİYORUM"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de görüntülenen Birce Akalay, muhabirlerin, “Tek soru istiyoruz, evlenmek istiyor musunuz?” sorusuna tek kelimeyle, “Hayır” yanıtını vermişti.