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    Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol yine tatilde

    Sık sık birlikte vakit geçiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, yine birlikte tatil yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 07:42
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 09:20
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    Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol yine tatilde

    'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde başrolleri paylaşan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay’ın o günlerde başlayan dostluğu devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da birlikte tatil yapan yakın dostlardan yeni paylaşım geldi.

    Son olarak 'Kuş Uçuşu' adlı internet dizisinde birlikte rol alan oyuncu ikili yine birlikte tatile çıktı.

    "Yine başladık"

    Bu kez de tatil için Kaz Dağları'na giden ikiliden Birce Akalay, arkadaşıyla pozunu, "Here we go again (Yine başladık)" notuyla paylaştı.

    Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol yine tatilde #1

    Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol yine tatilde #2


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