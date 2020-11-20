Birce Akalay: Kısa saç seviyorum

Ünlü şarkıcı Birce Akalay, mesleğinden ötürü saçlarını uzatmak zorunda kaldığını söyledi.

Birce Akalay, Youtube'daki 'İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Güzel oyuncu, birbirinden ilginç açıklamalar yaptı.

"KISA SAÇ KABUL GÖRMÜYOR"

Dizi ve filmlerdeki rollerinden dolayı istediği imajda kalmadığını söyleyen Akalay, "Kısa saçı tercih ediyorum. İş nedeniyle şu an kesemiyorum. Türkiye’de kısa saçlı kadını kabul edemiyoruz. Ya psikolojisi bozuk oluyor ya da bilmem ne oluyor. 'Kadın dediğinin saçı uzun olur' gibi kalıplaşmış şeyler var." diye konuştu.

Gençlik yıllarında babasının klima servisinde çalıştığını söyleyip “Telefon hattı bağlardım. Alet edavatın içinde büyüdüm, elektronikten anlarım. Bir ara da harçlığımı çıkartmak için spor spikerliği yaptım. Maç anlatmayı çok istiyordum ama beceremedim” dedi.

"BİR KIZLA KAVGA ETTİM"

Ortaokulda kavgaya karıştığını itiraf eden oyuncu, “Bir kızla kapıştım. Hayatımda ilk defa içimden şiddet çıktı. Maruz kaldığım şeyler yüzünden öfkemi kontrol edemedim. Sonra pişman oldum tabii.” diye konuştum.