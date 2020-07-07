Birce Akalay, tatilde

Bodrum'da görüntülenen Birce Akalay, görüntü vermemek için havlusuna sarışdı.

Ünlü oyuncu Birce Akalay, sevgilisi Fasih Saylan ile Bodrum tatiline başladı.

GÜNEŞTEN RAHATSIZ OLDU

Bitez’deki Doria Beach’te görüntülenen oyuncu, güneşten rahatsız olduğu için akşam saatlerinde denize girmeyi tercih etti.

"YİNE YAKALANDIK"

Bu sırada sevgilisi, habercileri fark etti. Birce Akalay’ı uyardı. Bir süre sudan çıkmayan Akalay arkadaşına “Havlumu getirir misin?” diye seslendi.

İskeleye çıktıktan sonra da muhabirlerle kouşan Akalay, "Size yakalanmamak mümkün değil” dedi.