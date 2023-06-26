Birce Akalay, telefonu kapattı
ensonhaber.com

Yaz sezonunu Bodrum'da açan ünlü Birce Akalay, geçtiğimiz gün Asmalımescit'te görüntülendi. Bir arkadaşının özel günü için tatiline ara veren Akalay, yeni projeleri hakkında konuştu.

Teklif yağdığını söyleyen oyuncu, telefonunu kapattığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Telefonumu uçak moduna aldım"

"Bu sezon çok çalıştım, eğlenmeyi ve tatili hak ettiğimi düşünüyorum. Yalan mı? Daha önümde bir sürü var, ben de işin içinden çıkamıyorum.

Birce Akalay, telefonu kapattı

Telefonlarım susmuyor, arayan arayana... Telefonumu uçak moduna aldım, arayan kendi bilir."