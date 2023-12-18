Birce Akalay'dan bir tavsiyeniz var! "Balerin olarak..." Şu sıralar Kuş Uçuşu dizisiyle gündemden düşmeyen Birce Akalay, verdiği bir röportajda dengenin öneminden bahsetti.

ensonhaber.com

Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisi, Birce Akalay'ın ününe ün kattı.

Herkes tarafından beğenilen ve ikinci sezonu çekilen dizinin yankıları sürerken, Akalay ise verdiği bir röportajla gündem oldu.

Bir dergiye röportaj veren Akalay, balerin olduğu günlerinden bahsetti ve öğrendiklerini paylaştı.

Akalay, verdiği röportajı sosyal medyasından da yayınlayarak şu ifadeleri kullandı;

Dengeden bahsetti