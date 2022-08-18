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    Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol açıklaması

    Ünlü oyuncu Birce Akalay, İbrahim Çelikkol'la hakkında çıkan aşk dedikodularına cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 10:30
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    Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol açıklaması

    Birlikte birçok projede yer alan iki ünlü oyuncu Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un geçtiğimiz günlerde yine yakınlaştığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu Birce Akalay konu hakkında açıklana yaptı.

    "Mihre benim arkadaşım"

    Akalay "İbrahim benim canım dostum. Eski eşi Mihre arkadaşım. Bir kadın ile bir erkek, arkadaş olamazlar mı?

    "Etik olmaz"

    Hayatta hiçbir şey imkansız değil ama bizim öyle bir durumumuz yok. Birlikte tatil yapıyoruz. Ailecek görüşüyoruz. Etik olmaz" diye konuştu.

    Birce Akalay dan İbrahim Çelikkol açıklaması #1

    Birce Akalay dan İbrahim Çelikkol açıklaması #2

    Birce Akalay dan İbrahim Çelikkol açıklaması #3

    Birce Akalay dan İbrahim Çelikkol açıklaması #4


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