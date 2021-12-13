Mazhar Alanson eşi Biricik Suden, direk dansı yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

MFÖ Grubu'nun üyelerinden Mazhar Alason'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Sporu hayatından eksik etmeyen Suden, son olarak direk dansı yaptığı anları yayınladı.

"DALGA GEÇMEYİN"

Suden, direk dansı yaptığı anları "Dalga geçmeyin yeni başlıyorum." notuyla paylaştı.

Suden'e ilk destek de eşi Mazhar Alanson'dan geldi. Ünlü şarkıcı, eşinin direk dansı paylaşımına alkış emojileri koyarak desteğini belli etti.

Güzel yorumların yanı sıra eleştirilere de maruz kalan Biricik Suden, paylaştığı dans videosuna şu notu ekledi:

"CİNSELLİK İÇİN DEĞİL"

"Gelen bazı sorulara cevaben: Bu oldukça zor, güç, denge, teknik gerektiren bir spor. Cinsellik için direklere sarılmaya hiç ihtiyacım yok, sizlerin de olmasın."

Biricik Suden direk dansına başladı VİDEO