Biricik Suden kaslarını paylaştı Yıllardır haftanın 5 günü spor yapan Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’in son hali gündem oldu.

ensonhaber.com

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson, 2003 yılında Biricik Suden ile evlendi.

Yıllardır haftanın 6 gün spor yapan Mazhar Alanson'un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden, k inanılmaz bir görünüme kavuştu.

Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan Suden, geliştirdiği kaslarıyla gündeme bir anda oturdu.

Biricik Suden kaslarını paylaşıp "Böyle kadın mı olur? Ayy iğrenç videosu" diyerek son halini paylaştı.

Ünlü isme takipçilerinin bazıları olumsuz yorumlarda bulunurken bir kişi de "Estetik bulduğumu söyleyemeyeceğim, kadında çok hafif kas her zaman daha çekici" yazdı.

Biricik Suden ise bu ifadeden rahatsız oldu ve "Sizinle ilişki düşünmüyorum, üzülmeyin" yanıtını verdi.