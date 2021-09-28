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    Birkan Sokullu aileye girdi

    Sevgilisinin ailesiyle tanışan Birkan Sokullu, kolları sıvayıp mangal başına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 10:06
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    Birkan Sokullu aileye girdi

    Birkan Sokullu, 2019 yazında iş insanı Kemal Gürkaynak ile Sinem Gürkaynak’ın kızları Eda ile aşk yaşamaya başlamıştı.

    HAMARAT DAMAT

    Oyuncu aileye girdi. Sevgilisinin anne-babası, ablası Lara ve eniştesi Adil Mert Baykal ile tanıştı. Birkan Sokullu mangal partisi verdi. Müstakbel damat kolları sıvayıp mangal başına geçti. Sokullu, tüm aileye hamburger köftesi pişirip ziyafet çekti.

    Birkan Sokullu aileye girdi #1

    Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sosyetik sevgilisiyle iskelede romantik anlar yaşayan 35 yaşındaki oyuncu, Bodrum tatilinde objektiflere böyle yansıdı.

    Birkan Sokullu aileye girdi #2

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