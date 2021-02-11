Birkan Sokullu: Aşka dair radikal kararlar alabilirim

Şu sıralar Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine hayat verem Birkan Sokullu hakkında merak edilenlere cevap verdi.

"Masumlar Apartmanı" dizisinin yakışıklı oyuncusu Birkan Sokullu bir dergiye. röportaj verdi. Kendini anlatan Sokullu, sadece aşk için radikal kararlar alabildiğini söyledi.

Sokullu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"DİREKSİYONU NEREYE KIRACAĞIM BELLİ OLMAZ"

" - Oyunculuk neye ihtiyacım olduğuna henüz karar veremediğim bir zamanda karşıma çıktı.

- Hayatımın bir başka döneminde direksiyonu nereye kıracağım belli olmaz.

- Denemekten korkmuyorum ve tüm ihtimal kapılarını açık bırakıyorum.

"AŞKI OLDUĞU GİBİ YAŞARIM"

- Ailemden hiçbir şeyimi gizlemem.

- Ancak kendi içimde aşka dair radikal kararlar alabilirim. İstanbul-New York arasında bir ilişkiyi sürdürmek mesela. Aşkı olduğu ve geldiği gibi yaşarım."