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- Birkan Sokullu: Aşka dair radikal kararlar alabilirim
Birkan Sokullu: Aşka dair radikal kararlar alabilirim
Şu sıralar Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine hayat verem Birkan Sokullu hakkında merak edilenlere cevap verdi.
- Haber Merkezi
- 11.02.2021 - 07:18
"Masumlar Apartmanı" dizisinin yakışıklı oyuncusu Birkan Sokullu bir dergiye. röportaj verdi. Kendini anlatan Sokullu, sadece aşk için radikal kararlar alabildiğini söyledi.
Sokullu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
"DİREKSİYONU NEREYE KIRACAĞIM BELLİ OLMAZ"
" - Oyunculuk neye ihtiyacım olduğuna henüz karar veremediğim bir zamanda karşıma çıktı.
- Hayatımın bir başka döneminde direksiyonu nereye kıracağım belli olmaz.
- Denemekten korkmuyorum ve tüm ihtimal kapılarını açık bırakıyorum.
"AŞKI OLDUĞU GİBİ YAŞARIM"
- Ailemden hiçbir şeyimi gizlemem.
- Ancak kendi içimde aşka dair radikal kararlar alabilirim. İstanbul-New York arasında bir ilişkiyi sürdürmek mesela. Aşkı olduğu ve geldiği gibi yaşarım."