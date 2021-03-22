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Birkan Sokullu hastanelik oldu
Birkan Sokullu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 22.03.2021 - 08:10
- Güncelleme : 22.03.2021 - 08:11
Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Birkan Sokullu, sevenlerini korkuttu. Önceki gün Nişantaşı'ndaki hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan yakışıklı oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"
Sokullu, "Korkulacak bir durum yok. Geçenlerde yürüyüş yaparken ayağımı incittim. Şu anda iyiyim" ifadelerini kullanarak yüreklere su serpti.
Yakışıklı oyuncu daha sonra aracına binerek uzaklaştı.