Birkan Sokullu, sevgilisiyle ön balayında

Birkan Sokullu, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Eda Gürkaynak’la ön balayına çıktı.

Ekrana yeni veda eden ‘Masumlar Apartmanı’nın ‘Han’ı Birkan Sokullu, 2019 yazından beri iş insanı Kemal Gürkaynak’ın kızı Eda Gürkaynak’la aşk yaşıyor. Sokullu, Eda Gürkaynak ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor.

Ön balayına çıkıldı

Yakışıklı oyuncunun, sosyetik güzelle temmuzda Alaçatı’da nikah masasına oturacakları söyleniyor.

Ünlü çift, şu an da ön balayına çıktı. Beraber tatil tapan çift, sonrasında düğün için kalan eksikleri tamamlamaya devam edecek. Eda Gürkaynak plajda evlenmek istiyor.

Sevgililer Kasım 2021’de, evliliğe dair sorulara “Böyle çok mutluyuz. Hiç acelemiz yok.” yanıtını vermişti.