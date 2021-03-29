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Birkan Sokullu'nun romantik gezintisi
Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak'la bisiklet turuna çıktı.
- Haber Merkezi
- 29.03.2021 - 12:47
- Güncelleme : 29.03.2021 - 12:58
Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor.
AŞIKLAR BİSİKLET TURUNDA
Yaklaşık iki yıldır, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisiyle bisiklet turuna çıktı.
Çift, yaşadıkları romantik anları takipçileriyle paylaştı.