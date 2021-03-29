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    Birkan Sokullu'nun romantik gezintisi

    Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak'la bisiklet turuna çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 12:58
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    Birkan Sokullu'nun romantik gezintisi

    Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor.

    AŞIKLAR BİSİKLET TURUNDA

    Yaklaşık iki yıldır, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisiyle bisiklet turuna çıktı.

    Çift, yaşadıkları romantik anları takipçileriyle paylaştı.

    Birkan Sokullu nun romantik gezintisi #1

    Birkan Sokullu nun romantik gezintisi #2

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