Birol Ünel, hayatını kaybetti

"Duvara Karşı" filminde canlandırdığı Cahit rolü ile tanınan Birol Ünel, 59 yaşında vefat etti.

Fatih Akın'ın yönettiği "Duvara Karşı", "Temmuz'da", "Transylvania" ve "Aşka Ruhunu Kat" gibi filmlerdeki rolleri ile tanınan, Almanya'da da birçok tiyatro oyununda ve filmde yer alan Birol Ünel, kanser nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.

DURUMU AĞIRDI

Ünel, doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı.