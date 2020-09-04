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    Birol Ünel, hayatını kaybetti

    "Duvara Karşı" filminde canlandırdığı Cahit rolü ile tanınan Birol Ünel, 59 yaşında vefat etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 12:16
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    Birol Ünel, hayatını kaybetti

    Fatih Akın'ın yönettiği "Duvara Karşı", "Temmuz'da", "Transylvania" ve "Aşka Ruhunu Kat" gibi filmlerdeki rolleri ile tanınan, Almanya'da da birçok tiyatro oyununda ve filmde yer alan Birol Ünel, kanser nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.

    DURUMU AĞIRDI

    Ünel, doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı.

    Birol Ünel, hayatını kaybetti #1

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