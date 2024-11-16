Birsu Demir’i şimdi görenler Türkan Şoray’a benzetiyor

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Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir, değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor.

Verdiği cüretkar pozlarla mest eden Birsu Demir öyle pozlar verdi ki takipçileri alev emojileri yağdırdı.

GÖRENLER TÜRKAN ŞORAY'A BENZETİYOR

Alemin Kıralı dizisindeki Oben karakteriyle hafızalarda yer edinen Birsu Demir'in son hali, sosyal medyaya damga vurdu.

Onun bazı fotoğraflarını görenler, ünlü oyuncu Türkan Şoray'a benzetiyor.

İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...