Birsu Demir'in 9 yıldaki değişimi

'Alemin Kıralı' dizisinin Oben'i Birsu Demir, büyüdü.

'Alemin Kıralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir, değişimi ile şaşırttı. O zamanlar 12 yaşında olan Demir, dizede Şafak Sezer'in kızını oynuyordu.

MAKYAJLI HALİNİ PAYLAŞTI

Şimdi 20'li yaşlarının başında bir genç kız olan Birsu Demir, fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Demir, fotoğrafın altına "Make up artist kankanız varsa, şanslısınızdır." notunu düştü.