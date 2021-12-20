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Birsu Demir'in son hali
Çocuk oyuncu olarak rol alan Birsu Demir yıllar bambaşka biri oldu.
- Haber Merkezi
- 20.12.2021 - 11:00
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimiyle gündeme geldi.
Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetildi.
"SANKİ DUA LİPA"
22 yaşına giren Birsu Demir'in yaptığı son paylaşıma takipçileri "Dua Lipa'nın Türk versiyonu", "Muhteşemsin", "Oben reis", "Dua Lipa'nın ikizi gibi" yorumları yağdı.