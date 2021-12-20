Euro
19.7186
6.41%
Dolar
17.4897
5.92%
Altın
1.015
6.43%
Borsa
2.127
2.04%
Bitcoin
820.593
4.38%
BTXN Coin
39.31
-4.23%
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Birsu Demir'in son hali

    Çocuk oyuncu olarak rol alan Birsu Demir yıllar bambaşka biri oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 11:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Birsu Demir'in son hali

    Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimiyle gündeme geldi.

    Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.

    Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetildi.

    "SANKİ DUA LİPA"

    22 yaşına giren Birsu Demir'in yaptığı son paylaşıma takipçileri "Dua Lipa'nın Türk versiyonu", "Muhteşemsin", "Oben reis", "Dua Lipa'nın ikizi gibi" yorumları yağdı.

    Birsu Demir in son hali #1

    Birsu Demir in son hali #2

    Birsu Demir in son hali #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir