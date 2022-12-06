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    Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan'ın son görüntüsü

    Bizimkiler dizisinin unutulmaz oyuncularından Güzin Çorağan'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 14:18
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    Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan'ın son görüntüsü

    "Bizimkiler" dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle (Ulrike/Ulviye) hafızalara kazınan Güzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetmişti.

    Çorağan'ın ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurmuştu. Algöz; "Güzin Çorağan'ı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin." açıklamasında bulunmuştu.

    Bizimkiler in Ulviye si Güzin Çorağan ın son görüntüsü #1

    Eşi paylaştı

    Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de defnedilen oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. Güzin Çorağan'ın görüntülerini, kendisi gibi oyuncu olan eşi Tayfun Çoğrağan paylaştı. Görüntülerde Güzin Çorağan'ın köpeklerini sevdiği görülüyor.

    Bizimkiler in Ulviye si Güzin Çorağan ın son görüntüsü #2

    Bizimkiler in Ulviye si Güzin Çorağan ın son görüntüsü #3


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