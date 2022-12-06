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- Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan'ın son görüntüsü
Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan'ın son görüntüsü
Bizimkiler dizisinin unutulmaz oyuncularından Güzin Çorağan'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 06.12.2022 - 14:15
- Güncelleme : 06.12.2022 - 14:18
"Bizimkiler" dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle (Ulrike/Ulviye) hafızalara kazınan Güzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetmişti.
Çorağan'ın ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurmuştu. Algöz; "Güzin Çorağan'ı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin." açıklamasında bulunmuştu.
Eşi paylaştı
Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de defnedilen oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. Güzin Çorağan'ın görüntülerini, kendisi gibi oyuncu olan eşi Tayfun Çoğrağan paylaştı. Görüntülerde Güzin Çorağan'ın köpeklerini sevdiği görülüyor.