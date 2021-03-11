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    Böbrek nakli olan Hakan Taşıyan'ın son sağlık durumu

    Ünlü sanatçı Hakan Taşıyan'ın son durumuyla ilgili bilgi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 07:45
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 08:22
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    Böbrek nakli olan Hakan Taşıyan'ın son sağlık durumu

    Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören usta sanatçı Hakan Taşıyan, karaciğer naklinin ardından dün de böbrek nakli ameliyatına girmişti.

    "KARDEŞLERİN DURUMU İYİ"

    Hakan Taşıyan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ameliyat süreci hakkında bilgi verildi;

    "Dün gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatımız da, sağlık ekibimizin yoğun gayretleriyle başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Şu an kendisinin ve kız kardeşinin durumu iyidir. Tedavi sürecimiz devam etmektedir. Aralıklarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

    Böbrek nakli olan Hakan Taşıyan ın son sağlık durumu #1

    Böbrek nakli olan Hakan Taşıyan ın son sağlık durumu #2

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