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- Bodrum'da bu yaz lahmacun 195 lira
Bodrum'da bu yaz lahmacun 195 lira
- Haber Merkezi
- 09.05.2022 - 11:26
- Güncelleme : 09.05.2022 - 11:42
Havalar ısındı, deniz sezonu yavaş yavaş açılmaya başladı. Tatil planları yapılmaya başlarken Bodrum'un ünlü plajlarının da fiyatları belli oldu.
Bölgede faaliyet gösteren beach ve otellerin adisyonları sosyal medyada paylaşılmaya başladı.
Beach 1500 TL
Takvim'de yer alan habere göre, her sene olay olan yaz sezonu fiyatları bu sene de şaşırtmadı. Plaj giriş ücretlerinin yanı sıra lahmacun fiyatlarıyla da adından söz ettiren Bodrum’da plaj giriş ücretleri kişi başı 1.500 oldu. Giriş ücretini euro olarak alan işletmeler de yer alıyor.
Lahmacun 195 TL oldu
Geçtiğimiz yıl tanesi 98 TL'ye satılan lahmacuna da zam geldi. Bodrum aşıkları, lüks beachlerde lahmacunu artık 195 TL'ye yiyecek.
İşte Bodrum'un 2022 yaz sezonu fiyatları:
Lahmacun: 195 TL
Lahmacun- ayran: 290 TL
Vejetaryen lahmacun 175 TL
Beach giriş ücreti: 1500 TL
Aylık beach kiralama: 45 bin TL
Alkollü kokteyl fiyatı: 400 TL'den başlıyor