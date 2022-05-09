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    Bodrum'da bu yaz lahmacun 195 lira

    Her tatil döneminde olduğu gibi bu yıl da havaların ısınmaya başlamasıyla Bodrum bölgesindeki plaj fiyatları gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 11:42
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    Bodrum'da bu yaz lahmacun 195 lira

    Havalar ısındı, deniz sezonu yavaş yavaş açılmaya başladı. Tatil planları yapılmaya başlarken Bodrum'un ünlü plajlarının da fiyatları belli oldu.

    Bölgede faaliyet gösteren beach ve otellerin adisyonları sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

    Beach 1500 TL

    Takvim'de yer alan habere göre, her sene olay olan yaz sezonu fiyatları bu sene de şaşırtmadı. Plaj giriş ücretlerinin yanı sıra lahmacun fiyatlarıyla da adından söz ettiren Bodrum’da plaj giriş ücretleri kişi başı 1.500 oldu. Giriş ücretini euro olarak alan işletmeler de yer alıyor.

    Lahmacun 195 TL oldu

    Geçtiğimiz yıl tanesi 98 TL'ye satılan lahmacuna da zam geldi. Bodrum aşıkları, lüks beachlerde lahmacunu artık 195 TL'ye yiyecek.

    Bodrum da bu yaz lahmacun 195 lira #1

    İşte Bodrum'un 2022 yaz sezonu fiyatları:

    Lahmacun: 195 TL
    Lahmacun- ayran: 290 TL
    Vejetaryen lahmacun 175 TL
    Beach giriş ücreti: 1500 TL
    Aylık beach kiralama: 45 bin TL
    Alkollü kokteyl fiyatı: 400 TL'den başlıyor

    Bodrum da bu yaz lahmacun 195 lira #2

    Bodrum da bu yaz lahmacun 195 lira #3

    Bodrum da bu yaz lahmacun 195 lira #4


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