Bodrum'da konser veren Kuşum Aydın, alkışı az bulunca sahneden indi

Kuşum Aydın 1.5 yıl sonra sahneye çıktığı Bodrum'da alkışı az bulunca sahneden inip tatilciler alkışı yükseltince yeniden sahneye çıktı.

Pandemi nedeniyle 1.5 yıl sonra Bodrum'da konser veren Kuşum Aydın, alkışların sesi az gelince sahneden indi.

Tatilcilerin alkış seslerini yükseltince tekrar sahneye çıkan Kuşum Aydın, sevenlerine Bodrum'da unutulmaz bir gece yaşattı

''ALKIŞLARIN SESİNİ DUYACAĞIM''

Yeni normalleşmenin ardından ilk sahnesini Bodrum'da alan kuşum Aydın alkış seslerini fazla duyamayınca tekrar geliyorum, alkışların sesini duyacağım diyerek sahneden indi.

KONSER ALANINDA ADIM ATACAK YER KALMADI

Alkış seslerinin yükselmesinin ardından tekrar sahneye çıkan kuşum Aydın, bardakçı koyunu inletti. Adım atacak yer kalmayan konser alanında sahne alan Aydın, şarkıları ile coşan hayranları bol bol fotoğraf çekip o anları ölümsüzleştirdi.

İZLEMEYE GELENLER ARASINDA ÜNLÜ İSİMLER DE YER ALDI

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Aydın tatilcilere halay bile çektirtti. Sahneleri özlediğini söyleyen Aydın’ın sahne performansı ise dikkatlerden kaçmadı. Aydın’ı izlemeye gelenler arasından Özlem Yıldız, Billun Dohmen gibi ünlü isimlerde yer aldı.