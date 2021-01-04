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    Bond kızı Tanya Roberts yaşamını yitirdi

    Kadrosunda olduğu James Bond filmi ile şöhreti yakalayan Tanya Roberts, 65 yaşında hayata veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 13:38
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    Bond kızı Tanya Roberts yaşamını yitirdi

    Tanya Roberts, 24 Aralık'ta Los Angeles'ta köpeğini gezdirirken bir anda yere yığıldı. Hastanede tedavi altına alınan Roberts, pazar günü de hayata veda etti.

    Dünyaca ünlü oyuncu Tanya Roberts'ın ölümünü, sözcüsü ve yakın dostu Mike Pingel doğruladı.

    "MUHTEŞEM VE GÜZELDİ"

    Pingel, Hollywood Reporter'a verdiği demeçte Roberts'ın ölümünün kendisini yıktığını belirterek "O muhteşemdi ve güzeldi. Bir ışığın uzaklara gittiğini hissediyorum." diye konuştu. Pingel, Tanya Roberts'ın bir melek olduğunu da sözlerine ekledi.

    Bond kızı Tanya Roberts yaşamını yitirdi #1

    Bond kızı Tanya Roberts yaşamını yitirdi #2Bond kızı Tanya Roberts yaşamını yitirdi #3

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