- Haberler
- Magazin Haberleri
- Bora Akkaş'ın set hali
Bora Akkaş'ın set hali
‘İçimizden Biri’ dizisi ile ekranlara gelmeye hazırlanan Bora Akkaş, sevenlerini korkuttu.
- Haber Merkezi
- 16.08.2021 - 12:29
- Güncelleme : 16.08.2021 - 13:35
Bora Akkaş, Özge Yağız ile rol aldığı yeni dizisi ile seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
YENİ KURBAN
Ekip, geçtiğimiz hafta Marmaris'de sete çıktı. Yönetmen Ersoy Güler, Akkaş'ın yaralı makyajlı setten bir fotoğrafını sosyal medya hesabından "Yeni kurbanım" notuyla paylaştı.
Akkaş'ın bu halini gören sevenleri, bir an için panikleyerek gerçek sansa da gerçeği öğrenince yüreklerine su serpildi.