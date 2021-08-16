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    Bora Akkaş'ın set hali

    ‘İçimizden Biri’ dizisi ile ekranlara gelmeye hazırlanan Bora Akkaş, sevenlerini korkuttu.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 13:35
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    Bora Akkaş'ın set hali

    Bora Akkaş, Özge Yağız ile rol aldığı yeni dizisi ile seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

    YENİ KURBAN

    Ekip, geçtiğimiz hafta Marmaris'de sete çıktı. Yönetmen Ersoy Güler, Akkaş'ın yaralı makyajlı setten bir fotoğrafını sosyal medya hesabından "Yeni kurbanım" notuyla paylaştı.

    Akkaş'ın bu halini gören sevenleri, bir an için panikleyerek gerçek sansa da gerçeği öğrenince yüreklerine su serpildi.

    Bora Akkaş ın set hali #1

    Bora Akkaş ın set hali #2

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