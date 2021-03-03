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- Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu aşk yaşıyor iddiası
Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu aşk yaşıyor iddiası
Genç oyuncular Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum hakkında aşk iddia ortaya atıldı.
- Haber Merkezi
- 03.03.2021 - 10:15
İki ünlü oyuncu Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu hakkında birkaç aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Sosyal medya hesaplarında aynı kediyse poz veren yıldız oyuncuların benzer takı ve aksesuvarları kullanması da akıllarda soru işareti bıraktı.
AYNI DİZİDE ROL ALDILAR
Boran Kuzum, geçtiğimiz aylarda başrolünde Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı "Menajerimi Ara" dizisine konuk olmuştu.
İkili, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de rol almıştı.