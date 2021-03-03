Euro
8.8552
-0.53%
Dolar
7.3224
-0.51%
Altın
408.05
-0.51%
Borsa
1.546
1.14%
Bitcoin
363.070
1.71%
EXEN Coin
16.66
0.84%
3ºC
İstanbul
Güneşli 3 C

    Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu aşk yaşıyor iddiası

    Genç oyuncular Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum hakkında aşk iddia ortaya atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 10:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu aşk yaşıyor iddiası

    İki ünlü oyuncu Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu hakkında birkaç aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı.

    Sosyal medya hesaplarında aynı kediyse poz veren yıldız oyuncuların benzer takı ve aksesuvarları kullanması da akıllarda soru işareti bıraktı.

    AYNI DİZİDE ROL ALDILAR

    Boran Kuzum, geçtiğimiz aylarda başrolünde Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı "Menajerimi Ara" dizisine konuk olmuştu.

    İkili, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de rol almıştı.

    Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu aşk yaşıyor iddiası #1

    Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu aşk yaşıyor iddiası #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir