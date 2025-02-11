Boşanacakları iddia edilmişti! Şilan Makal ile Şener Özbayraklı tatile çıktı

Haber Merkezi
35 yaşındaki futbolcu Şener Özbayraklı, 2020 yılında oyuncu Şilan Makal ile nikah masasına oturmuştu.
Ünlü çift, evlendikten sonra Ağustos 2021’de oğulları Şener’in doğumuyla ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. 32 yaşındaki Şilan Makal, evliliklerinin ardından oyunculuğa ara vermişti.
Oyunculuğa verdiği arayı bitirerek Kaktüs Çiçeği adlı tiyatro oyunuyla sahnelere dönen Makal’ın, Şener Özbayraklı ile boşanacağı yönünde iddialar ortaya atıldı.
KARADAĞ TATİLİ YAPTILAR
Bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şilan Makal, eşiyle gittiği Karadağ tatilinden el ele bir fotoğraf paylaştı.
Makal, paylaşımına kalp emojisi de ekleyerek ayrılık iddialarını yalanladı.
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