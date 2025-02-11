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Boşanacakları iddia edilmişti! Şilan Makal ile Şener Özbayraklı tatile çıktı

Boşanacakları iddia edilmişti! Şilan Makal ile Şener Özbayraklı tatile çıktı Evliliklerinde kriz yaşadıkları iddia edilen Şilan Makal ile Şener Özbayraklı, yurt dışında tatil yaptı.