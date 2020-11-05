Dolar
8.4273
0.0688%
Euro
9.9941
1.1569%
Altın
1927.45
1.1875%
Borsa
1183.99
1.3993%
G. Altın
522.292
1.2486%
Bitcoin
126724.72
7.0615%
EXEN Coin
12.26
-1.12%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Brad Pitt, Angelina Jolie'ye gitti

    Brad Pitt, geçtiğimiz günlerde, Angelina Jolie'nin altı çocuğuyla birlikte yaşadığı Loz Feliz'deki malikanesine uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 07:11
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 09:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Brad Pitt, Angelina Jolie'ye gitti

    ABD'li aktör Brad Pitt'in, geçtiğimiz günlerde eski eşi Angelina Jolie'nin altı çocuğuyla birlikte yaşadığı Loz Feliz'deki malikanesine gidip, içeride 1.5 saat kaldığı öne sürüldü.

    GİZLİ KAPIDAN ÇIKTI

    Eve girerken ana kapıyı tercih eden Pitt'in, ayrılırken de daha önce hiç kullanmadığı gizli kapıyı tercih ettiği iddia edildi.

    BRAD YORULDU

    Son dört yılda yaşadıkları bu çirkinliğe bir son vermek isteyen Pitt, çocuklarının hatırına Jolie ile barış yapmak istiyor.

    12 yıllık birlikteliklerini 2016'da bitiren Brad Pitt ile Angelina Jolie arasında, çocuklarının velayet savaşı sürüyor.

    Brad Pitt, Angelina Jolie ye gitti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir