Brad Pitt, Angelina Jolie'ye gitti

Brad Pitt, geçtiğimiz günlerde, Angelina Jolie'nin altı çocuğuyla birlikte yaşadığı Loz Feliz'deki malikanesine uğradı.

ABD'li aktör Brad Pitt'in, geçtiğimiz günlerde eski eşi Angelina Jolie'nin altı çocuğuyla birlikte yaşadığı Loz Feliz'deki malikanesine gidip, içeride 1.5 saat kaldığı öne sürüldü.

GİZLİ KAPIDAN ÇIKTI

Eve girerken ana kapıyı tercih eden Pitt'in, ayrılırken de daha önce hiç kullanmadığı gizli kapıyı tercih ettiği iddia edildi.

BRAD YORULDU

Son dört yılda yaşadıkları bu çirkinliğe bir son vermek isteyen Pitt, çocuklarının hatırına Jolie ile barış yapmak istiyor.

12 yıllık birlikteliklerini 2016'da bitiren Brad Pitt ile Angelina Jolie arasında, çocuklarının velayet savaşı sürüyor.