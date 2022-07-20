Brad Pitt, etek giydi

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt film galasına etek giyip gitti.

Eski eşi Angelina Jolie ile sürdürdüğü hukuksal savaşla sürekli gündeme gelen 58 yaşındaki Brad Pitt, önemli rollerinden birini üstlendiği Bullet Train adlı filmin tanıtımı ve galası için Almanya'ya gitti.

Eteğiyle galaya katıldı

Aktör, dün gece de filmin galası için kırmızı halıya çıktı. Genellikle film galalarına takım elbise ya da smokinle katılan yakışıklı oyuncu bu defa herkesi şaşırttı.

Kombini konuşuldu

Pitt, kırmızı halıya çıkarken kahverengi bir etek, aynı renk bir ceket ve içine de pembe gömlek giydi.

Pitt, aksesuar olarak güneş gözlüğü ve bir kolye kullandı. Başarılı oyuncu kombinini siyah botlarıyla tamamladı.