Petrol
106
-1.26%
Euro
18.0266
0.32%
Dolar
17.5886
0.17%
Altın
966.96
0.07%
Borsa
2515
0.53%
Bitcoin
414.173
8.15%
BTXN Coin
7.53
2.58%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C
    Brad Pitt, etek giydi

    Brad Pitt, etek giydi

    Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt film galasına etek giyip gitti.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 12:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Eski eşi Angelina Jolie ile sürdürdüğü hukuksal savaşla sürekli gündeme gelen 58 yaşındaki Brad Pitt, önemli rollerinden birini üstlendiği Bullet Train adlı filmin tanıtımı ve galası için Almanya'ya gitti.

    Eteğiyle galaya katıldı

    Aktör, dün gece de filmin galası için kırmızı halıya çıktı. Genellikle film galalarına takım elbise ya da smokinle katılan yakışıklı oyuncu bu defa herkesi şaşırttı.

    Brad Pitt, etek giydi #1

    Kombini konuşuldu

    Pitt, kırmızı halıya çıkarken kahverengi bir etek, aynı renk bir ceket ve içine de pembe gömlek giydi.

    Pitt, aksesuar olarak güneş gözlüğü ve bir kolye kullandı. Başarılı oyuncu kombinini siyah botlarıyla tamamladı.

    Brad Pitt, etek giydi #2


    İlginizi Çekebilir

    Ev sahipleri kira almakta zorlanıyor
    Ekonomi

    Ev sahipleri kira almakta zorlanıyor

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Hollanda'da liseliler, mezuniyetlerini evlerine bayrak ve çanta asarak ilan ediyor
    Dünya

    Hollanda'da liseliler, mezuniyetlerini evlerine bayrak ve çanta asarak ilan ediyor

    Görüş Bildir