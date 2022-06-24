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- Brad Pitt, Hülya Avşar'a benzetildi
Brad Pitt, Hülya Avşar'a benzetildi
Brad Pitt'in son halini görenler gözlerine inanamadı.
- Haber Merkezi
- 24.06.2022 - 09:04
- Güncelleme : 24.06.2022 - 09:41
58 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, GQ dergisi için kamera karşısına geçti. Derginin ağustos ayı sayısı için objektif karşısına geçen 58 yaşındaki Brad Pitt, renkli kostümleriyle poz verdi.
Hülya Avşar'a benzedi
Birbirinden farklı pozlar veren Brad Pitt'in hayranlarını son halini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Sosyal medya kullanıcıları Pitt, hakkında "Hülya Avşar zannettim" yorumunda bulundu.