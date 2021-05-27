Brad Pitt velayet davasını kazandı

Brad Pitt 5 yıl süren velayet davasını, Angelina Jolie'ye karşı kazandı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt aşkı, ihanet iddiaları nedeniyle bitmişti. Çiftin, çocukları için verdikleri mücadele uzun süredir gündemdeydi. Çocuklar, Jolie ile birlikte kalıyordu. Ancak uzun süredir devam eden 'velayet' davası karara bağlandı.

KAZANAN BRAD OLDU

Beş çocuğun ortak velayetini talep eden Brad Pitt, davayı kazandı. İkili, çocuklarının velayetini eşit zamanlı olarak paylaşacak.

Jolie, gecici velayet kararına göre; kendisiyle yaşayan çocukları için, esas velayet sahibinin kendisi olması yönünde bir talepte bulunmuştu.

JOLİE MAHKEME JÜRİSİNE TEPKİLİ

Angelina Jolie, Brad Pitt’le süren velayet davasında yer alan jüriyi eleştirdi. Jolie, mahkemede jürinin çocuklarının tanıklık etmesine izin vermeyişine tepki gösterdi.





BRAD MAHKEME HEYETİNDEN MEMNUN

Pitt’in avukatları, Jolie’nin eleştiirlerine rağmen mahkeme başkanını savundu. Yargıcın son altı ayda adil bir şekilde, kapsamlı bir yargılama yürüttüğünü, uzmanlar ve duyarlı tanıkları dinledikten sonra geçici bir karara varıldığı belirtildi.





ÇOCUKLARIN YAŞI

Jolie ve Pitt çiftinin 17 yaşında Pax, 16 yaşında Zahara ve 14 yaşında Shiloh ile 12 yaşında ikizleri Vivienne ve Knox adında çocukları bulunuyor. En büyük oğulları Maddox, 19 yaşında olduğu için velayet konusunun dışında kalıyor.



