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    Brad Pitt velayet davasını kazandı

    Brad Pitt 5 yıl süren velayet davasını, Angelina Jolie'ye karşı kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 08:49
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    Brad Pitt velayet davasını kazandı

    Angelina Jolie ve Brad Pitt aşkı, ihanet iddiaları nedeniyle bitmişti. Çiftin, çocukları için verdikleri mücadele uzun süredir gündemdeydi. Çocuklar, Jolie ile birlikte kalıyordu. Ancak uzun süredir devam eden 'velayet' davası karara bağlandı.

    KAZANAN BRAD OLDU

    Beş çocuğun ortak velayetini talep eden Brad Pitt, davayı kazandı. İkili, çocuklarının velayetini eşit zamanlı olarak paylaşacak.

    Jolie, gecici velayet kararına göre; kendisiyle yaşayan çocukları için, esas velayet sahibinin kendisi olması yönünde bir talepte bulunmuştu.

    Brad Pitt velayet davasını kazandı #1

    JOLİE MAHKEME JÜRİSİNE TEPKİLİ

    Angelina Jolie, Brad Pitt’le süren velayet davasında yer alan jüriyi eleştirdi. Jolie, mahkemede jürinin çocuklarının tanıklık etmesine izin vermeyişine tepki gösterdi.

    Brad Pitt velayet davasını kazandı #2

    BRAD MAHKEME HEYETİNDEN MEMNUN

    Pitt’in avukatları, Jolie’nin eleştiirlerine rağmen mahkeme başkanını savundu. Yargıcın son altı ayda adil bir şekilde, kapsamlı bir yargılama yürüttüğünü, uzmanlar ve duyarlı tanıkları dinledikten sonra geçici bir karara varıldığı belirtildi.

    Brad Pitt velayet davasını kazandı #3

    ÇOCUKLARIN YAŞI

    Jolie ve Pitt çiftinin 17 yaşında Pax, 16 yaşında Zahara ve 14 yaşında Shiloh ile 12 yaşında ikizleri Vivienne ve Knox adında çocukları bulunuyor. En büyük oğulları Maddox, 19 yaşında olduğu için velayet konusunun dışında kalıyor.

    Brad Pitt velayet davasını kazandı #4

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