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Brad Pitt'in yeni sevgilisi
Uzun zamandır Andra Day'in peşinde olan Brad Pitt, amacına ulaştı.
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 07:20
- Güncelleme : 01.06.2021 - 07:38
Oscarlı 57 yaşındaki oyuncu Brad Pitt ile 36 yaşındaki oyuncu Andra Day görüşmeye başladı.
OSCAR TÖRENİNİ FIRSAT BİLDİ
Geçen ay düzenlenen Oscar töreninde kuliste yakınlaşan ikili, daha sonra görüşmeyi sürdürdü. Pitt, bir süredir Day ile ilgileniyordu ve töreni iyi bir fırsata çevirdi.
‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Oscar adayı olan Andra Day, törenin en dikkat çeken yıldızı olmuştu.