Euro
10.3814
-0.06%
Dolar
8.4875
-0.05%
Altın
521.76
0.23%
Borsa
1.42
0%
Bitcoin
312.555
4.40%
EXEN Coin
33.86
2.66%
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Brad Pitt'in yeni sevgilisi

    Uzun zamandır Andra Day'in peşinde olan Brad Pitt, amacına ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 07:20
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 07:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brad Pitt'in yeni sevgilisi

    Oscarlı 57 yaşındaki oyuncu Brad Pitt ile 36 yaşındaki oyuncu Andra Day görüşmeye başladı.

    OSCAR TÖRENİNİ FIRSAT BİLDİ

    Geçen ay düzenlenen Oscar töreninde kuliste yakınlaşan ikili, daha sonra görüşmeyi sürdürdü. Pitt, bir süredir Day ile ilgileniyordu ve töreni iyi bir fırsata çevirdi.

    ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Oscar adayı olan Andra Day, törenin en dikkat çeken yıldızı olmuştu.

    Brad Pitt in yeni sevgilisi #1

    Brad Pitt in yeni sevgilisi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir