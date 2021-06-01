Brad Pitt'in yeni sevgilisi

Uzun zamandır Andra Day'in peşinde olan Brad Pitt, amacına ulaştı.

Oscarlı 57 yaşındaki oyuncu Brad Pitt ile 36 yaşındaki oyuncu Andra Day görüşmeye başladı.

OSCAR TÖRENİNİ FIRSAT BİLDİ

Geçen ay düzenlenen Oscar töreninde kuliste yakınlaşan ikili, daha sonra görüşmeyi sürdürdü. Pitt, bir süredir Day ile ilgileniyordu ve töreni iyi bir fırsata çevirdi.

‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Oscar adayı olan Andra Day, törenin en dikkat çeken yıldızı olmuştu.