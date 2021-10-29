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    Britney Spears: Adalet istiyorum

    Sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Britney Spears, akrablarına seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 08:00
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 08:08
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    Britney Spears: Adalet istiyorum

    Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için açtığı dava geçtiğimiz aylarda sonuçlanmıştı.

    Mahkeme, baba Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya almıştı. Babasının vasiliğini tamamen kalkması için gün sayan ünlü şarkıcı, bu süreçte yanında olmayan yakınlarına sitem etti.

    Britney Spears, sosyal medya hesabından tüm ailesine yönelik bir mesaj yayınladı:

    "ADALET İSTİYORUM"

    "Yalnız olmayı umursamıyorum ve aslında anlayışlı Rahibe Teresa olmaktan bıktım. Bu mesaj aileme; Beni tahmin edemeyeceğiniz kadar derinden incittiğiniz için! Vasiliğin bitmek üzere olduğunu biliyorum ama yine de adalet istiyorum. Hayatım boyunca hep daha büyük insanı oynadım. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyor musun?

    Britney Spears: Adalet istiyorum #1Britney Spears: Adalet istiyorum #2

    "HEPİNİZE DAVA AÇMAK İSTİYORUM"

    39 yaşındaki şarkıcı, kamuoyuna duyurulan ilk duruşmasında da "Size karşı tamamen dürüst olmam gerekirse, aileme dava açmak istiyorum. Ayrıca hikayemi dünyayla paylaşabilmek istiyorum, sessiz bir sır olmak yerine bana yapılanları anlatmak istiyorum" dedi.

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