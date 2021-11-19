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    Britney Spears, anne ve babasının hapse girmesini istedi

    Mahkemenin babasının vasiliğini iptal etmesi üzerine hayranlarına açıklamalarda bulunan Britney Spears, anne ve babasının yaptıklarından dolayı hapse girmeleri için savcılara çağrılarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 05:03
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    Britney Spears, anne ve babasının hapse girmesini istedi

    ABD'li dansçı, ve şarkıcı Britney Spears, babasının 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için açtığı dava geçtiğimiz aylarda sonuçlanmıştı. Mahkeme, baba Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya almıştı.

    ANNE VE BABASININ HAPİSE GİRMESİNİ İSTEDİ

    Yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından ünlü oyuncu Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

    Spears, annesiyle babasının vasilik sürecinde kendisine yaşattıkları eziyet nedeniyle cezaevine konulmaları gerektiğini söyleyerek, savcıların harekete geçmesini istedi.

    Britney Spears, anne ve babasının hapse girmesini istedi #1

    ARTIK ÖZGÜR OLDUĞUNU AKTARDI

    39 yaşındaki şarkıcı, açıklamasında artık otomobilinin anahtarını alabilmek veya banka kartına sahip olabilmek gibi küçük görünen şeyleri yapmakta özgür olduğu için minnettarlık hissettiğini söyledi.

    "YAŞADIKLARIM AŞAĞILAYICIYDI"

    Yaşadıklarının aşağılayıcı olduğunu aktaran Spears, "Bana vasilik sürecinde eziyet eden annemle babam hapse girmeli. Her gün uyandığımda ailemin, vasiliği fırsat bilerek bana yaşattıklarını nasıl yapabildikleri sorusu karşısında aklım başımdan gidiyor. Yaşadıklarım çok moral bozucu ve aşağılayıcıydı" ifadelerini kullandı.

    Britney Spears, anne ve babasının hapse girmesini istedi #2

    Britney Spears, anne ve babasının hapse girmesini istedi #3

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