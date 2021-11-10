Britney Spears: Annem hayatımı mahvetti

Babasının 13 yıl süren vasiliğinden kurtulan Britney Spears, annesine olan öfkesi dinmiyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın, babasının 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için açtığı dava geçtiğimiz aylarda sonuçlanmıştı. Mahkeme, baba Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya almıştı. Babasının vasiliğini tamamen kalkması için gün sayan ünlü şarkıcı, yeni açıklamalarda bulundu.

"ASIL KÖTÜ ANNEM"

Ünlü yıldızı, annesi Lynne'i babasına destek olmakla suçladı. Annesine yazdığı öfke dolu paylaşımları kısa bir süre sonra silen Britney Spears, Instagram gönderisinde, "Ne yaptığını tam olarak biliyorsun!" ifadelerini kullandı. Lynne Spears, daha önce vasilik konusunda eski eşi olan Jamie ile olan davasında Britney’nin tarafında olduğunu belirten açıklamalarda bulunmuştu.

"BABAM O KADAR AKILLI DEĞİL"

"Annem gizlice hayatımı mahvetti!" diyen Britney Spears, "Babam vasiliği 13 yıl önce başlatmış olabilir; ama insanların bilmediği şey, ona bu fikri verenin annem olduğu. Babam bir vasilik düşünecek kadar akıllı değildi." notunu düştü.