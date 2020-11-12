Britney Spears: Babam varsa ben yokum

Babasının vasiliğini yapmasını artık istemeyen Britney Spears, konuyu mahkemeye taşıdı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears ile babası arasındaki çekişme sürüyor. Çalkantılı özel hayatı nedeniyle yaşadığı sorunlar ruh sağlığını etkileyen Spears, bir dönem rehabilitasyon merkezinde tedavi de görmüştü. 38 yaşındaki Spears'ın başından geçenler nedeniyle 2007 yılında, kendisine vasi olarak babası Jamie Spears atanmıştı.

Kızının tüm finansal süreçleri ve iş anlaşmalarında söz sahibi olan Jamie Spears, 2019 yılında kendi sağlık sorunları nedeniyle bu görevi bıraktı. Jamie'nin yokluğunda bu göreve geçici olarak Spears'ın menajeri Jodi Montgomery atandı.

BRITNEY BABASINI İSTEMİYOR

Baba Jamie Spears sağlığına kavuştuktan sonra görevine dönmek için harekete geçse de Britney Spears, babasının kariyeri üzerindeki kontrolünü ortadan kaldırmak için mahkemeye başvurdu.

"BİR DAHA ŞARKI SÖYLEMEYECEK"

Los Angeles’ta görülen davada Britney’nin avukatı Samuel D Ingham III, “Müvekkilim babasından korktuğunu açıkça söyledi. Eğer babası kariyeri üzerindeki gücünü geri alırsa bir daha şarkı söylemeyecek.” dedi.

HAKİM TALEBİ REDDETTİ

Jamie Spears’ın avukatı Vivian Lee Thoreen ise, babanın vasi olarak mükemmel bir iş çıkardığını, kızını borçlarından kurtararak 60 milyon dolarlık bir mal varlığına ulaştırdığını savundu. Hakim Brenda Penny, baba Spears’ın vasilik haklarının askıya alınması talebini reddetti.