Britney Spears: Belgesel doğru değil

Britney Spears, New York Times belgeseli "Controlling Britney Spears'"ta gösterilenlerin birçoğunun doğru olmadığını iddia etti.

Vasilik davasıyla gündemden düşmeyen ve sansasyonel hayatı sık sık belgesellere konu olan Britney Spears, hakkında yayınlanan son belgesel için konuştu.

YANLIŞ BÖLÜMLERİ SÖYLEMEDİ

Sessizliğini bızan Spears, belgeselde yer alan pek çok şeyin doğru olmadığını belirtirken, hangi bölümlerin yanlış olduğunu açıklamadı.

Ünlü şarkıcı, Instagram’da yayınladığı postta şu satırlara yer verdi: “Bu gerçekten çılgınlık çocuklar… Son belgeselin birazını izledim ve sizi bilgilendirmekten nefret ediyorum ama duyduklarınızın çoğu doğru değil.”

"SUÇ"

Speas’ın açıklaması, avukatı Mathew Rosengart’ın Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne Jamie Spears’ın kızının yatak odasındaki özel konuşmalarını gizlice kaydettiği iddialarının korkunç olduğunu söylemesinden saatler sonra geldi. Rosengart, avukat-müvekkil iletişiminin hukuk sisteminin kutsal bir parçası olduğunu belirtti. İddia edilen kayıtlar, Spears’ın erkek arkadaşları ve reşit olmayan çocukları ile yaptığı konuşmaları içeriyordu. İddiaların ardından Kevin Federline’ın avukatı Mark Vincent Kaplan, Britney’nin konuşmalarının kaydedilmesinin sadece üzücü değil aynı zamanda suç olduğunu belirtti.